Alle har nok en viss oppfatning av at fast food eller hurtigmat er usunt, og at man bør unngå for mye av denne maten. Vi leser stadig at spesialister, matguruer og helsepersonell kommer med anbefalinger av hva som er sunt og hva som er usunt.

Det virker også som dette er under konstant forandring. Hva som er usunt forandres jevnlig. Et øyeblikk blir man advart om at for eksempel melk bør unngås, mens et halvt år senere blir vi oppfordret til å drikke mer melk …

